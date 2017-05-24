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Причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%

24 мая в 15:06 352 просмотра
, что в ближайшее время будет обнародована окончательная версия причин крушения Ту-154 над Черным морем.

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Министр обороны Сергей Шойгу на «правительственном часе» в Совете Федерации сообщил о том, что в ближайшее время будет обнародована окончательная версия причин крушения Ту-154 над Черным морем.

«У нас есть на 99% уверенность, что мы имеем окончательную версию причин катастрофы. Но этот один (процент) нам требуется для того, чтобы быть абсолютно уверенными и абсолютно честными перед всеми… Думаю, в ближайшее время, наверное, получим последние данные и озвучим окончательную версию», — цитирует его ТАСС.

Напомним, трагедия произошла утром 25 декабря 2016 года. На борту самолета находились 92 человека, музыканты ансамбля имени Александрова, представители СМИ и глава фонда «Справедливая помощь». Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на базе Хмеймим в Сирии. Все они погибли.


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