Белозерцев: Нужно учить работников МФЦ объяснять правильно и доступно

24 мая в пензенской областной библиотеке им. Лермонтова в рамках форума предпринимателей «Время новых возможностей» заработала экспо-зона «МФЦ для бизнеса».

Выставку посетил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. В ходе осмотра эскпо-зоны его ознакомили с работой портала госуслуг, бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства и МФЦ.

Глава региона обращался к сотрудникам, представлявшим тот или иной ресурс, с конкретными вопросами.

«Я — начинающий предприниматель, у меня есть желание открыть свое дело. Я хотел бы получить с торгов участок земли на 10−15 соток в Пензе или в Бессоновском районе, чтобы организовать там свое производство. Какие рекомендации вы мне дадите?» — обратился он к представителю геомаркетинговой системы «Бизнес-навигатор для малого и среднего предпринимательства».

«Мы видим, система нам выдала три участка размером 10−15 соток в Первомайском районе города Пензы. Продажа без проведения торгов, 2 млн 600 тыс. рублей — стоимость аренды участка, он частный», — сообщила сотрудница.

В ходе диалога выяснилось, что портал имеет ряд недоработок: в частности, муниципальные земельные участки в настоящее время занесены в программу лишь частично, поэтому через бизнес-навигатор удалось подобрать лишь частные участки.

«Это говорит о том, что земельные участки — не отмежеванные, реестр не сформирован через бизнес-навигатор по городу Пензе», — сказал он.

Ознакомившись с работой МФЦ, губернатор также выявил ряд недочетов.

«Надо с сотрудниками МФЦ проводить занятия ежеквартально, анализировать ситуацию. Чтобы и пришедший человек мог объяснить, что ему нужно, и ему могли предоставить исчерпывающую информацию, не приходилось ее тянуть. Мы сами недорабатываем. Решили показать — вроде бы, все правильно говорите, но не до конца.[…] Надо, чтобы те, кто у нас работает, были профессионалами, объясняли коротко, правильно и доступно», — пояснил Иван Белозерцев.

Также главе региона продемонстрировали работу портала электросетевых услуг, а также рассказали о том, как через МФЦ зарегистрировать ИП и подобрать недвижимость либо земельный участок для открытия бизнеса.

После осмотра выставки губернатор посетил стратегическую сессию «Малое и среднее предпринимательство: время новых возможностей», которая также прошла в областной библиотеке.