Полицейские рассказали пензенцам о признаках употребления наркотиков

В пензенских школах проходят родительские собрания, на которых родителям рассказывают о признаках употребления наркотиков.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области встретились с родителями учеников лицея № 55.

«Полицейские рассказали об обстановке в молодежной среде, отметили, что наибольшую опасность вызывает распространение в регионе синтетических наркотиков», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Родители узнали, как по внешним признакам на ранних стадиях распознать, употребляет ли ребенок психоактивные вещества.

Также сотрудники напомнили об ответственности несовершеннолетних и их родителей за определенные правонарушения.