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Полицейские рассказали пензенцам о признаках употребления наркотиков

24 мая в 15:57 256 просмотров
, на которых родителям рассказывают о признаках употребления наркотиков.

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В пензенских школах проходят родительские собрания, на которых родителям рассказывают о признаках употребления наркотиков.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области встретились с родителями учеников лицея № 55.

«Полицейские рассказали об обстановке в молодежной среде, отметили, что наибольшую опасность вызывает распространение в регионе синтетических наркотиков», — сообщает пресс-служба управления МВД России по Пензенской области.

Родители узнали, как по внешним признакам на ранних стадиях распознать, употребляет ли ребенок психоактивные вещества.

Также сотрудники напомнили об ответственности несовершеннолетних и их родителей за определенные правонарушения.

Фотография: https://static.mvd.ru/upload/site60/document_news/IMG_6472-630xx225.jpg?rnd=0.5522329142876345

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