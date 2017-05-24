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В Турции введут новые ограничения на ввоз сельхозпродукции из России

24 мая в 16:57 164 просмотра

В Турции принято решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20−25% от общего объема импорта.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на заявление члена управляющего совета Союза экспортеров Стамбула Зекерия Мете.

«Мы распределили квоты по странам. Мы хотим обезопасить себя, если с какой-то страной у нас возникнут проблемы, чтобы мы не остались ни с чем. Решение ограничить ввоз всех видов сельхозпродукции из России на уровне 20−25% принято нашей организацией, а не Министерством экономики. Сейчас данное решение уже принято. Завтра, в зависимости от изменения обстоятельств, оно может быть изменено», — цитирует его РИА Новости.


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