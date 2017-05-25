В Пензе эксперты определили качество дорожного полотна (видео)

Безопасные и качественные дороги в Пензе делают под жестким контролем экспертов. Напомним, в 2017 году в рамках федеральной программы полностью преобразятся 64 улицы областного центра. На многих работы идут, а где-то уже частично завершены. Так, на улице Бекешской полностью заменили асфальт. Качественно ли его уложили, предстоит определить специалистам лабораторного контроля.

Многие пензенские водители уже успели оценить новый асфальт на улице Бекешской. Укладку дорожного покрытия здесь полностью завершили. Работы выполнили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». А вот насколько дорога стала безопасна, качественно ли выполнил ее ремонт подрядчик, должны определить эксперты. С помощью керноотборника специалисты передвижной дорожной лаборатории вырезают из асфальта бруски, сообщает телеканал «Экспресс».

«По действующим нормативам мы должны отбирать с трех тысяч квадратных метров покрытия три образца для испытания. Здесь — восемь тысяч, соответственно, в среднем восемь образцов нам нужно отобрать», — сказал начальник строительной лаборатории подрядчика г. Пензы Михаил Княжев.

Первые выводы делают сразу же. Один из критериев качества — толщина покрытия. С помощью линейки образец измеряют и сверяют с размерами, прописанными в проектно-сметной документации.

Дальнейшие испытания проводят уже в лаборатории. Проверка проходит в несколько этапов. Сначала образцы дорожного покрытия нужно подготовить. Их нагревают в печи до тех пор, пока они снова не превратятся в асфальтобетонную смесь. Затем ее сдавливают под прессом.

«Мы разогреваем смесь до 140 градусов в печи, закладываем в форму, изготавливаем образец. Нагрузка — 16 тонн», — рассказала главный специалист отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Елена Кузнецова.

Вся процедура занимает два-три дня. С начала мая нарушений выявлено еще не было. Однако сезон дорожного строительства в регионе только стартовал.

«Проверяем все этапы строительства, начиная от уплотнения грунта и заканчивая укладкой верхнего слоя, то есть всю дорожную одежду. Выдаем заключение департаменту ЖКХ, который смотрит уже, наказать данного подрядчика или все нормально», — пояснил начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.

Специалисты не исключают, что нарушений в 2017 году будет немного — торги на проведение капремонта на пензенских дорогах выиграли только местные подрядчики. В течение пяти лет улицы будут находится на гарантии. Если в этот период появятся какие-либо дефекты, дорожная организация устранит их за свой счет.