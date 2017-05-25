В Пензе эксперты определили качество дорожного полотна (видео)

Многие пензенские водители уже успели оценить новый асфальт на улице Бекешской. Укладку дорожного покрытия здесь полностью завершили. Работы выполнили в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». А вот насколько дорога стала безопасна, качественно ли выполнил ее ремонт подрядчик, должны определить эксперты. С помощью керноотборника специалисты передвижной дорожной лаборатории вырезают из асфальта бруски, сообщает телеканал «Экспресс».
«По действующим нормативам мы должны отбирать с трех тысяч квадратных метров покрытия три образца для испытания. Здесь — восемь тысяч, соответственно, в среднем восемь образцов нам нужно отобрать», — сказал начальник строительной лаборатории подрядчика г. Пензы Михаил Княжев.
Первые выводы делают сразу же. Один из критериев качества — толщина покрытия. С помощью линейки образец измеряют и сверяют с размерами, прописанными в проектно-сметной документации.
Дальнейшие испытания проводят уже в лаборатории. Проверка проходит в несколько этапов. Сначала образцы дорожного покрытия нужно подготовить. Их нагревают в печи до тех пор, пока они снова не превратятся в асфальтобетонную смесь. Затем ее сдавливают под прессом.
«Мы разогреваем смесь до 140 градусов в печи, закладываем в форму, изготавливаем образец. Нагрузка — 16 тонн», — рассказала главный специалист отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Елена Кузнецова.
Вся процедура занимает два-три дня. С начала мая нарушений выявлено еще не было. Однако сезон дорожного строительства в регионе только стартовал.
«Проверяем все этапы строительства, начиная от уплотнения грунта и заканчивая укладкой верхнего слоя, то есть всю дорожную одежду. Выдаем заключение департаменту ЖКХ, который смотрит уже, наказать данного подрядчика или все нормально», — пояснил начальник отдела лабораторного контроля управления строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Алексей Веденеев.
Специалисты не исключают, что нарушений в 2017 году будет немного — торги на проведение капремонта на пензенских дорогах выиграли только местные подрядчики. В течение пяти лет улицы будут находится на гарантии. Если в этот период появятся какие-либо дефекты, дорожная организация устранит их за свой счет.