Белозерцев поддержал идею создания Суворовского училища (видео)

Сотрудники организации уже обратились в Министерство обороны и правительство Российской Федерации. Инициативу поддержали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и Законодательное Собрание региона.
Кроме того, инициаторы создания Суворовского училища заручились поддержкой соседних областей: Самарской, Тамбовской, Саратовской, Нижегородской и других.
«Мы хотели бы, чтобы Суворовское училище было именно в Пензе. Потому что город богат традициями, героями Советского Союза и России», — отметил председатель регионального совета ветеранов внутренних войск «Беркут» Олег Сидоренко.
Если все пойдет по плану, то в Пензе могут установить и памятник суворовцу. Подобные уже есть в первом Суворовском училище в Москве, а также в Туле, сообщает телеканал «Экспресс».