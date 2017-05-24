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Найден зуб динозавра, способный изменить представления о прошлом Земли

24 мая в 17:33 170 просмотров
, который может перевернуть современные представления о прошлом Земли.

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Палеонтологи нашли на территории американского штата Миссисипи зуб динозавра семейства цератопсидов, который может перевернуть современные представления о прошлом Земли.

Об этом сообщает Russia Today, ссылаясь на Daily Mail.

Раньше считалось, что трицератопсы — растительноядные динозавры из семейства цератопсидов — обитали только в Азии и на западе Северной Америки. Теперь же выяснилось, что они могли жить и на востоке материка.

Исследователи предположили, что во времена существования трицератопсов (примерно 68—66 млн лет назад) Северная Америка не была разделена на две части, в то время как, согласно общепринятой гипотезе, тогда внутреннее море разделяло континент на западную и восточную части. Это бы объяснило способность динозавров перемещаться по материку.


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