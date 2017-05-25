На форуме «Природное наследие России» почтили память пензенца Ивана Спрыгина (видео)

Участники международного форума «Природное наследие России», который проходит в Пензе, почтили память ботаника Ивана Спрыгина. Ученый стоял у истоков природоохранного дела и был одним из основоположников заповедной системы страны, которая в 2017 году отмечает свое 100-летие.

Доктор биологических наук, профессор. Без регалий его имя, которое теперь высечено на гранитном камне, не представить. Уроженец Пензы Иван Спрыгин в наследство современным ботаникам передал богатые труды по исследованию природы, сообщает телеканал «Экспресс».

Почти век назад Иван Спрыгин создал заповедник «Попереченская степь», который стал в стране третьим по счету. Вспоминают ученого на его могиле сотрудники заповедника «Приволжская лесостепь» и заповедника «Жигулевский». Последний неспроста носит имя Спрыгина. Исследователь открыл его в 1927 году и стал его первым директором.

«Там Иван Иванович в свое время, будучи в экспедициях, обнаружил много редких уникальных растений. На этой территории произрастают пять эндемиков узколокальных, которые больше не встречаются нигде», — сказал старший научный сотрудник Жигулевского государственного природного биосферного заповедника им. И. И. Спрыгина из Самарской области Владимир Вехник.

Флора и фауна занимали мысли ученого всю жизнь. Известно, что в 1942 году последнюю страницу научного труда «Лекарственные растения Пензенской области» он дописал за три часа до смерти.

«Он показал те лекарственные растения, которые на каждом шагу может найти человек, и они спасут его жизнь. Они заменяли те ценные антибиотики во время ВОВ — вместо йода, для спасения от отравления», — рассказала заместитель директора по экологическому просвещению государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Наталья Усанкина.

В памятном митинге и церемонии возложения цветов приняли участие и пензенские школьники. Команда из гимназии № 13 в 2017 году заняла первое место на 16 экологическом форуме. Так что о заслугах Спрыгина знают не только ученые.

«Он много времени посвятил исследованию природы Пензенской области и его именем названы многие виды растений, которые он же и открыл», — отметил ученик восьмого класса многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы Глеб Абрашитов.

По словам собравшихся, в XIX веке Иван Спрыгин думал о потомках, теперь настало время современников воздать дань памяти ученому. Делегация из Самарской области планирует посетить памятные места, связанные с жизнью Спрыгина. Благо в Пензе таких — немало.