Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
В Пензе завершают проект реконструкции лагеря «Орленок»
На форуме «Природное наследие России» почтили память пензенца Ивана Спрыгина
Белозерцев поддержал идею создания Суворовского училища
В Пензе эксперты определили качество дорожного полотна
В Пензенской области за каждым детским лагерем закрепят полицейских
В Пензе обсудили занятость детей летом
В Пензенской области прогнозируют грозу и отключение электричества
В Саратове территорию госпиталя признали ценным объектом
Пензенцам рассказали о мерах пожарной безопасности
Полицейские рассказали пензенцам о признаках употребления наркотиков

Пензенских третьеклассников обучили этикету и пригласили в ресторан (видео)

24 мая в 20:17 228 просмотров
, можно помочь многим. Следуя этому правилу, пензенские благотворители в конце учебного года подарили детям праздник. Воспитанников городской школы-интерната № 1 пригласили в ресторан и устроили незабываемый выпускной.

" data-title="Пензенских третьеклассников обучили этикету и пригласили в ресторан — Пенза-пресс, рунет за день">

Объединив усилия, можно помочь многим. Следуя этому правилу, пензенские благотворители в конце учебного года подарили детям праздник. Воспитанников городской школы-интерната № 1 пригласили в ресторан и устроили незабываемый выпускной.

Как вести себя в общественном месте и за столом в гостях, учащиеся пензенской школы-интерната узнали на практике во время специального курса и теперь сдают итоговые экзамены. Чтобы школьники почувствовали себя юными леди и джентльменами, с утра с ними работали парикмахеры, визажисты и стилисты.

«Мне нравятся мои кудряшки. А еще нам сегодня сделали подарок — брошку. Мы очень рады, что пришли в ресторан», — рассказала ученица третьего класса школы-интерната № 1 г. Пензы Виктория Яногуразова.

Подарить детям сказку смогли пензенские благотворители и все неравнодушные горожане. Новенькие наряды девчонки и мальчишки смогут оставить себе. На выпускной нельзя обойтись без праздничных фото, большинство из детей в профессиональных фотосессиях еще не участвовали, но справились с позированием все.

Курс по этикету ребята освоили за 12 занятий. По словам наставника Натальи Вертяновой, ее воспитанники сильно изменились, стали внимательнее друг к другу.

«Недавно с ними ходили все вместе ели мороженое и, конечно же, им всем хотелось это делать на ходу. Но после того, как мы узнали правила поведения на улице, что с мороженым и с едой вообще не ходят, они спокойно сели на лавочки и доели мороженое», — поделилась она.

О полученных новых знаниях детям будут напоминать документы. На выпускной каждому вручили сертификат о прохождении курса, сообщает телеканал «Экспресс».


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics