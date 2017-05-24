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В Пензе обсудили занятость детей летом

24 мая в 18:00 148 просмотров
, посвященное вопросам занятости детей летом.

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В Пензенском государственном университете состоялось заседание Общественного совета при УМВД России по Пензенской области, посвященное вопросам занятости детей летом.

По итогам лета 2016 года в регионе не допущено увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними (65), и лиц, их совершивших (59). В период летней кампании основными формами занятости планируется охватить 75% детей, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних. Сотрудники полиции планируют посетить с проверками каждый лагерь.

Основными проблемами являются безнадзорность, невнимательность родителей к детям. Так, в 2016 году произошло 24 несчастных случая, из них восемь — с трагическим исходом.

Летом планируется трудоустроить более 4,5 тысяч подростков. Сейчас трудоустроены более 500 несовершеннолетних. Работа с каждым из них проводится индивидуально. Помимо заработной платы, подростки получают дополнительную материальную помощь.

Досугом будут обеспечены 90% пензенских детей, которые будут отдыхать в пришкольных и детских оздоровительных лагерях.

В 2017 году на территории области будут работать 470 лагерей. Кроме этого, выделено 211 путевок в оздоровительные лагеря для пензенских детей.

«Участники заседания обсудили работу подростковых клубов, проверки лагерей, цены на путевки, состояние и ремонт детских оздоровительных лагерей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Фотография: https://static.mvd.ru/upload/site60/document_news/IMG_6676-630xx225.jpg?rnd=0.3985174183509683

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