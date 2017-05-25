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В пензенских школах отмечают праздник Последнего звонка

25 мая в 08:31 562 просмотра
, их родителей и учителей с праздником Последнего звонка.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил выпускников пензенских школ, их родителей и учителей с праздником Последнего звонка.

«В этом году из школьных стен выпускаются 2032 ученика 11 классов, 285 из них претендуют на награждение медалями «За особые успехи в учении». Желаю, чтобы они с честью прошли итоговую аттестацию и определили свою дальнейшую судьбу.

Выражаю благодарность педагогам за профессиональное мастерство, мудрость и чуткие сердца, внимание к детям. Именно вы дали своим воспитанникам необходимые знания, заинтересовали их своими предметами, создали прочную основу для личностного развития.

Отдельная признательность — родителям, которые вложили все силы и душу, чтобы достойно воспитать подрастающее поколение. Пусть у вас будет больше поводов для радости и гордости за своих детей!

Дорогие выпускники! Уверен, что вы оправдаете надежды ваших родителей и учителей, сумеете достойно применить полученные навыки и умения, острый ум, смелость и энергию на пользу родному городу и стране», — сообщается в поздравлении.

Виктор Кувайцев пожелал выпускникам успехов, больших достижений, веры в себя и свои силы.


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