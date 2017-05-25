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Защитник из питерского «Динамо» перейдет в «Дизель»

25 мая в 08:59 252 просмотра
«Дизеле» в предстоящем сезоне будет играть 27-летний защитник Валерий Васильев.

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В пензенском «Дизеле» в предстоящем сезоне будет играть 27-летний защитник Валерий Васильев.

В сезоне 2012−2013 гг. хоккеист уже выступал за «желто-синих»: он провел 19 матчей в регулярном чемпионате и три игры в сериях плей-офф. После этого он сменил «Дизель» на ижевскую «Ижсталь».

«В Пензу Валерий Васильев перебрался из тольяттинской «Лады» после серьезной травмы. Позже карьерные дела наладились. Уже в Ижевске Васильев набирает 10 очков, а затем подписывает контракт с «Ариадой» и уже в этом же сезоне переходит в ХК «Рязань», где достаточно успешно выступает почти два года», — сообщили в пресс-службе клуба.

Последний сезон хоккеист провел в питерском «Динамо», где в 45 матчах набрал 12 очков (3 гола + 9 голевых передач).


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