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Главврачей после 65 лет будут переводить на другую должность

25 мая в 09:05 274 просмотра

Российским главврачам будут устанавливать предельный возраст пребывания в должности.

Как сообщают «Известия», руководящих медработников старше 65 лет будут переводить на другую работу.

Соответствующий законопроект рассмотрит комитет по труду Госдумы, правительство уже положительно отозвалось об этой инициативе, предложив распространить ее и на другие государственные предприятия.

«Омоложение управленческих кадров, безусловно, необходимо. Должны быть движение и карьерный рост для молодежи. Иначе медики будут уходить из ФГУПов и МУПов в коммерцию», — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).

Предполагается, что главврача или его заместителя по достижении 65 лет будут переводить на другую работу, соответствующую квалификации, однако решением общего собрания коллектива ему могут продлить срок работы на занимаемой должности до 70 лет.


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