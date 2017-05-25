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В Пензенской области стартовала акция «Дети и транспорт»

25 мая в 09:15 242 просмотра
«Дети и транспорт», организованная Пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.

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25 мая стартовала акция «Дети и транспорт», организованная Пензенским линейным отделом МВД России на транспорте.

«Основная задача проведения такого мероприятия — выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность», — сообщили в пресс-службе отдела.

До 2 июня в рамках акции в регионе будут проводиться профилактические рейды и патрулирования на железнодорожных вокзалах, станциях, платформах, перегонах. Стражи порядка будут выявлять безнадзорных подростков и людей, вовлекающих несовершеннолетних в совершение преступлений.

Особое внимание полицейские обратят на мероприятия по недопущению детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта. В частности, в учебных заведениях с детьми и их родителями проведут профилактические беседы и лекции на тему безопасности.

«В первую очередь мы встретимся с родителями или законными представителями несовершеннолетних, которые уже попадали в поле зрения транспортной полиции», — отметил начальник отделения по делам несовершеннолетних Пензенского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев.


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