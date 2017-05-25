В Пензе модернизируют систему «Электронная школа»

В Пензе прошло совещание по вопросу модернизации региональной информационной системы «Электронная школа».

Сотрудники образовательных организаций обозначили основные сложности при работе с электронными журналами, среди которых — низкая скорость Интернета, сложный интерфейс, отсутствие сотрудника, который отвечает за данную работу.

«Также были намечены перспективы развития информационных систем для образовательных организаций региона — интеграция с действующими федеральными информационными системами: ИС органов ЗАГС, ГИС ФРИ, ИС пенсионного фонда, ФРДО», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Программисты внесли ряд предложений по оптимизации существующих систем.

Участники совещания пришли к выводу, что необходимо модернизировать информационную систему «Электронная школа», начиная с 2017 года.