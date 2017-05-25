Левченко получила выговор за сокрытие доходов

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2015 году Инна Левченко, замещавшая должность заместителя начальника управления, представила губернатору неполные и недостоверные сведения о своих доходах за 2014 год: не указала реальный доход от продажи квартиры.

«Кроме того, в нарушение требований закона на официальном сайте Управления — zhil.pnzreg.ru были размещены недостоверные сведения о доходах Левченко И. Н. за 2014 год», — добавили в пресс-службе

В результате Инну Левченко привлекли к дисциплинарной ответственности — объявили выговор, на сайте разместили достоверную информацию.