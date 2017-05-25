75-летняя мошенница выманила у пензенцев более 3,5 млн рублей

В Пензе 75-летняя пенсионерка осуждена за мошенничество в особо крупном размере.

Следствием было установлено, что подсудимая входила в доверие к своим знакомым, рассказывала им о своих больных родственниках, которым якобы требовалось дорогостоящее лечение, и занимала у них крупные суммы денег.

Так, мошенница рассказала потерпевшим о попавшем в ДТП зяте и больной раком дочери — якобы им обоим требовалось лечение. Также говорила о несуществующем имуществе, владелицей которого она является.

При этом подсудимая представлялась не своим отчеством, называла вымышленную фамилию. Также женщина отказывалась от написания расписок, взывая к семейным ценностям потерпевших.

В реальности у пенсионерки не было ни дочери, ни зятя, ни имущества.

С марта 2015 года по январь 2016 года женщина смогла завладеть 3 594 300 рублей.

Одна из потерпевших передала мошеннице более 2,9 млн рублей, еще три потерпевшие — по 150 тыс рублей, пятая — более 234 тыс рублей.

Ранее предприимчивая женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за мошенничество, но обе судимости были погашены.

Суд учел частичное возмещение подсудимой ущерба и назначил ей три года условно с испытательным сроком четыре года.

«Гражданские иски потерпевших о возмещении материального ущерба судом удовлетворены частично, с учетом возмещенных подсудимой в ходе рассмотрения дела денежных средств», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Приговор в законную силу не вступил.