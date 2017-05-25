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Депутаты ЗакСобра поздравили Белозерцева с двухлетием губернаторства

25 мая в 10:09 200 просмотров
, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил регион. С этой датой его поздравили депутаты.

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25 мая исполнилось два года с того дня, как губернатор Пензенской области Иван Белозерцев возглавил регион. С этой датой его поздравили депутаты.

Спикер регионального парламента Валерий Лидин отметил, что за два года Иваном Белозерцевым было много сделано для развития области.

«Давайте все поблагодарим Ивана Александровича и пожелаем ему дальнейших успехов на благо жителей Пензенской области», — отметил он.

Депутаты встретили его слова аплодисментами.

Напомним, Иван Белозерцев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области 25 мая 2015 года. Выборы главы региона прошли 13 сентября 2015 года, Иван Белозерцев победил на них, заручившись поддержкой 86,04% избирателей.


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