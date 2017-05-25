Пензенский ЗакСобр в комиссии по телерадивещанию представит Космачев

Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии 25 мая.
«Депутаты поддержали кандидатуру Космачева единогласно», — сказал председатель ЗакСобра Валерий Лидин.
Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию обеспечивает сохранение единого информационного пространства страны и реализацию государственной политики в области развития телерадиовещания.
Постоянный состав комиссии утверждается приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в количестве десяти человек. Ежегодно состав комиссии обновляется на треть. При проведении региональных конкурсов состав ФКК увеличивается до 12 человек за счет включения представителей полпредов президента, представителей законодательной и исполнительной власти регионов.