Пензенский ЗакСобр в комиссии по телерадивещанию представит Космачев

Законодательное Собрание Пензенской области в Федеральной конкурсной комиссии (ФКК) по телерадиовещанию будет представлять зампред регионального парламента Вячеслав Космачев.

Такое решение депутаты приняли на внеочередной сессии 25 мая.

«Депутаты поддержали кандидатуру Космачева единогласно», — сказал председатель ЗакСобра Валерий Лидин.

Федеральная конкурсная комиссия по телерадиовещанию обеспечивает сохранение единого информационного пространства страны и реализацию государственной политики в области развития телерадиовещания.

Постоянный состав комиссии утверждается приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в количестве десяти человек. Ежегодно состав комиссии обновляется на треть. При проведении региональных конкурсов состав ФКК увеличивается до 12 человек за счет включения представителей полпредов президента, представителей законодательной и исполнительной власти регионов.