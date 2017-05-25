Выделили допсредства на ремонт поликлиник Пензы и путепровода в Каменке

В Пензе на внеочередной сессии Законодательного Собрания 25 мая внесли изменения в бюджет региона.

Марина Забара, первый заместитель министра финансов Пензенской области, отметила, что в связи с более высокими темпами поступлений увеличен план по налогу на доходы физлиц на 2017 год на 478 000 тыс. рублей.

Объем межбюджетных тpансфертов из федерального бюджета на увеличен на 77 525,4 тыс. рублей. В частности, дополнительные средства выделены на капитальный ремонт путепровода в Каменке — 77 056,7 тыс. рублей. Реконструкция происходит по соглашению между Федеральным дорожным агентством и правительством региона.

Также средства выделяются на формирование территориального дорожного фонда — 465 356 тыс. рублей, в рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» 35 000 тыс. рублей направят на капремонт городской поликлиники (г. Пенза, ул. Стасова, 7) и городской детской поликлиники (г. Пенза, ул. Гагарина, 11a), a также на модернизацию процесса обслуживания населения в учреждениях здравоохранения.

Отдельно 19 500 тыс. рублей пойдут на капитальный ремонт помещений терапевтического и гинекологического отделений, ремонт крыши и замену окон стационара горбольницы № 6.

Средства также выделены на повышение зарплат работников культуры и педработников учреждений образования.

Председатель ЗакСобра Валерий Лидин поблагодарил губернатора Ивана Белозерцева за внимание к социальным вопросам и проблемам жителей, так как большинство вносимых изменений было инициировано именно им. По словам спикера парламента, глава региона часто встречается с жителями и узнает о трудностях и вопросах, которые их волнуют, из первых уст.