Пензенец осужден за незаконный сбыт

В законную силу вступил приговор в отношении 20-летнего пензенца, осужденного за незаконное приобретение, хранение в целях сбыта и сбыт сильнодействующего вещества, не являющегося наркотическим или психотропным веществом.

В феврале молодой человек в одной из социальных сетей договорился с жительницей Пензы для приобретения сильнодействующего вещества с целью перепродажи.

Подсудимый в тот же вечер сбыл вещество в виде таблеток за 2 800 рублей жительнице Пензы, у которой несколько недель спустя эти таблетки изъяли сотрудники правоохранительных органов.

«Учитывая признание вины и раскаяние подсудимого, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики по месту работы и учебы, а также отсутствие судимостей, суд назначил молодому человеку штраф в 10000 рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Приговор вступил в законную силу.