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В Татарстане создадут опытную зону сети нового поколения 5G

25 мая в 11:08 66 просмотров
, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин подписали в Казани протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.

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25 мая Заместитель премьер-министра Республики Татарстан — министр информатизации и связи Роман Шайхутдинов, президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский и генеральный директор ПАО «Таттелеком» Лутфулла Шафигуллин подписали в Казани протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.

На церемонии подписания присутствовал президент Татарстана Рустам Минниханов, это говорит о поддержке руководством республики вопросов внедрения на ее территории самых передовых информационно-коммуникационных технологий.

Согласно протоколу, стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне. План действий и объем инвестиций стороны планируют согласовать в течение полугода.

Отметим, что министерство информатизации и связи Республики Татарстан заинтересовано в расширении услуг связи, оказываемых населению Республики Татарстан, а «Ростелеком» и «Таттелеком», в свою очередь, обладают необходимыми радиочастотными ресурсами и сетевой инфраструктурой для создания опытной зоны по отработке технологий строительства, запуска и эксплуатации таких сетей связи

5G — новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD).

5G призван стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и другие для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.

Фотография: Фото предоставлено компанией "Ростелеком"

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