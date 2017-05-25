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На ул. Гоголя водители массово проехали на «красный»

25 мая в 11:23 2 просмотра
«Автохам. Пенза».

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Стадное чувство в действии запечатлел видеорегистратор автомобилиста из Пензы. Роликом он поделился с подписчиками группы «Автохам. Пенза».

Инцидент произошел на ул. Гоголя. Судя по кадрам, одна машина проехала на запрещающий сигнал светофора, ее примеру последовали и другие автомобилисты.

«Стадное чувство — это зло, чуть сам не повелся», — прокомментировал автор видео.

Фотография: скриншот - https://vk.com/avtohampenza?z=video399660523_456239036%2F84510511ebdf3fa2ea%2Fpl_wall_-2484408

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