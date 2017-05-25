На ул. Гоголя водители массово проехали на «красный»

Стадное чувство в действии запечатлел видеорегистратор автомобилиста из Пензы. Роликом он поделился с подписчиками группы «Автохам. Пенза».

Инцидент произошел на ул. Гоголя. Судя по кадрам, одна машина проехала на запрещающий сигнал светофора, ее примеру последовали и другие автомобилисты.

«Стадное чувство — это зло, чуть сам не повелся», — прокомментировал автор видео.