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Пензенцы участвуют в конференции по развитию цифровой экономики

25 мая в 13:02 266 просмотров
«Цифровая индустрия промышленной России», в которой принимает участие пензенская делегация.

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В Иннополисе — уникальном IT-городе будущего в Республике Татарстан — проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России», в которой принимает участие пензенская делегация.

«В рамках конференции ЦИПР проходит общественное обсуждение мер, предлагаемых в программе развития цифровой экономики в России. Результаты послужат основой по поддержке высокотехнологичных отраслей экономики. В качестве экспертов на конференции выступают советники президента России, министры, главы регионов и представители крупнейших российских и мировых компаний», — сообщили в пресс-центре облправительства.

На конференции запланировано подписание десятков соглашений между лидерами российского IT-рынка.

Большая часть дискуссий будет посвящена цифровой экономике и одноименной программе, которая готовится в правительстве России. В рамках конференции проходит более 20 круглых столов, посвященных проблемам развития в России цифровой экономики, информационной безопасности, интернета вещей и новым инструментам организации управления экономическими и производственными процессами — Blockchain, Big Data и искусственные нейронные сети.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/05/25/11444915

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