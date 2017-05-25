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В Пензе пройдет второй этап спартакиады учащихся по дзюдо

25 мая в 12:59 284 просмотра
«Воейков» состоится второй этап спартакиады учащихся по дзюдо.

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В Пензе на базе дворца единоборств «Воейков» состоится второй этап спартакиады учащихся по дзюдо.

Соревнования пройдут с 26 по 28 мая.

Участниками состязаний станут юноши и девушки 2001−2002 годов рождения из Приволжского федерального округа.

14 дзюдоистов из Пензы, Кузнецка и Чаадаевки представят Пензенскую область. Юноши будут выступать в девяти весовых категориях, а девушки — в восьми.

«27 мая на четырех татами пройдут личные поединки», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

По итогам соревнований определятся участники третьего этапа спартакиады — финалисты.


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