В Пензе пройдет второй этап спартакиады учащихся по дзюдо

Соревнования пройдут с 26 по 28 мая.
Участниками состязаний станут юноши и девушки 2001−2002 годов рождения из Приволжского федерального округа.
14 дзюдоистов из Пензы, Кузнецка и Чаадаевки представят Пензенскую область. Юноши будут выступать в девяти весовых категориях, а девушки — в восьми.
«27 мая на четырех татами пройдут личные поединки», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.
По итогам соревнований определятся участники третьего этапа спартакиады — финалисты.