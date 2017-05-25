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На реконструкцию взлетной полосы в Пензе направят 30 млн руб

25 мая в 13:45 362 просмотра
(аэродромов) объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пензы.

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Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пензы.

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на втором этапе восстановления искусственных покрытий строительно-монтажные работы обойдутся в 29 019 093,37 рублей.

Электронный аукцион пройдет 13 июня.


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