На реконструкцию взлетной полосы в Пензе направят 30 млн руб

Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на втором этапе восстановления искусственных покрытий строительно-монтажные работы обойдутся в 29 019 093,37 рублей.
Электронный аукцион пройдет 13 июня.
Администрация гражданских аэропортов (аэродромов) объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пензы.
Согласно документации, размещенной на сайте госзакупок, на втором этапе восстановления искусственных покрытий строительно-монтажные работы обойдутся в 29 019 093,37 рублей.
Электронный аукцион пройдет 13 июня.