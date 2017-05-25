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( аэродромов) объявила аукцион на выполнение работ по реконструкции искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Пензы." data-title="На реконструкцию взлетной полосы в Пензе направят 30 млн руб — Пенза-пресс, рунет за день">