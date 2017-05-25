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Пензенца оштрафовали за невыплату подчиненным 29,5 млн руб

25 мая в 13:33 322 просмотра

В Пензе руководителя 11 строительных организаций осудили за невыплату заработной платы работникам.

По данным следствия, мужчина с июня 2015 года по январь 2016-го полностью и частично не выплачивал заработную плату работникам, хотя имел для этого финансовые возможности.

«Потерпевшими признаны 351 человек. Общая сумма задолженности составила более 29,5 млн. рублей. В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом деянии в полном объеме, а также им был погашен ущерб перед работниками», — сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа — 250 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.


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