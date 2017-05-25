В Пензе выберут начинающих фермеров, которым окажут господдержку

25 и 26 мая в пензенском минсельхозе пройдет заседание конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий по поддержке начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих ферм, КФХ и по поддержке развития материально-технической базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Комиссию возглавит министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков.

«Участники отбора представят вниманию членов межведомственной комиссии свои бизнес-проекты и расскажут о планах развития хозяйств. В течение двух дней комиссия рассмотрит 85 бизнес-проектов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Запланировано, что в 2017 году грантовая поддержка малых форм хозяйствования составит более 103 млн рублей средств консолидированного бюджета. На поддержку начинающих фермеров направят 21,1 млн рублей, на развитие семейных ферм — 50,5 млн рублей, на поддержку и развитие сельхозкооперации — 31,6 млн рублей.