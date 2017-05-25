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Роскомнадзор поддержал законопроект по контролю за мессенджерами

25 мая в 14:21 192 просмотра
, который обяжет мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями, если это условие не будет соблюдено.

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Роскомнадзор поддержал законопроект, который обяжет мессенджеры идентифицировать пользователей по номеру телефона и отказывать им в обмене сообщениями, если это условие не будет соблюдено.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на главу ведомства Александра Жарова.

Документ был внесен на рассмотрение в Госдуму 24 мая.

«Учитывая тот уровень террористической угрозы, который сейчас существует в мире, вне зависимости от того, через какие каналы идет коммуникация, но если она будет секретная и неконтролируемая, она, очевидно, будет использоваться экстремистами и террористами. Поэтому сам подход к регулированию любых средств коммуникаций, в данном случае — мессенджеров — полностью поддерживаю.

Хочу подчеркнуть, что мы всегда настаивали на том, что это ни в коем случае не должно касаться контроля переписки граждан. То есть должен фиксироваться сам факт общения гражданина», — сказал Александр Жаров журналистам.


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