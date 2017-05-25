Таксисты просят пензенцев сообщать о детях-пассажирах

Пензенцы беспокоятся о безопасности животных больше, чем о безопасности детей. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный таксист.

По словам мужчины, пожелавшего остаться неизвестным, при заказе такси клиент обязан сообщить, что с ним едут дети (детское кресло занимает место в багажнике, а порой требуется, чтобы он был пустой), но часто, чтобы не ждать машину, горожане умалчивают о детях. Из-за этого случаются конфликты, так как за неправильную перевозку детей грозит лишение водительских прав.

«Недавно и у меня был такой конфликт: вышли мама, папа и двое (!) детей. Даже при наличии кресла, куда бы я второго определил? Бывает, выходят с тремя детьми», — рассказал собеседник.

При этом, отмечает мужчина, когда дело идет о перевозке животных, клиенты всегда говорят о наличии питомца.

«Получается, для родителей безопасность кошки выше безопасности детей? А всего лишь надо сказать диспетчеру, что поедут дети: возраст и сколько детей. И кресло будет, и конфликта никакого», — сказал он.