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Таксисты просят пензенцев сообщать о детях-пассажирах

25 мая в 15:04 324 просмотра
, чем о безопасности детей. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный таксист.

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Пензенцы беспокоятся о безопасности животных больше, чем о безопасности детей. Об этом в редакцию ИА «Пенза-Пресс» написал возмущенный таксист.

По словам мужчины, пожелавшего остаться неизвестным, при заказе такси клиент обязан сообщить, что с ним едут дети (детское кресло занимает место в багажнике, а порой требуется, чтобы он был пустой), но часто, чтобы не ждать машину, горожане умалчивают о детях. Из-за этого случаются конфликты, так как за неправильную перевозку детей грозит лишение водительских прав.

«Недавно и у меня был такой конфликт: вышли мама, папа и двое (!) детей. Даже при наличии кресла, куда бы я второго определил? Бывает, выходят с тремя детьми», — рассказал собеседник.

При этом, отмечает мужчина, когда дело идет о перевозке животных, клиенты всегда говорят о наличии питомца.

«Получается, для родителей безопасность кошки выше безопасности детей? А всего лишь надо сказать диспетчеру, что поедут дети: возраст и сколько детей. И кресло будет, и конфликта никакого», — сказал он.


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