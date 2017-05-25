Пензенские медработники проходили учения на станции «Пенза-I»

Сотрудники территориального центра медицины катастроф Пензенской области, областной станции скорой медицинской помощи и отделенческой клинической больницы приняли участие в учениях по отработке применения сил и средств оперативных служб при чрезвычайной ситуации техногенного характера.

«Согласно заданию учений, в результате пожара в здании гостиницы вокзала «Пенза — I» находились условно пострадавшие», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Во время учений медицинские бригады станции скорой медицинской помощи и железнодорожной больницы оказывали первичную медико-санитарную помощь пострадавшим. Бригады отработали проведение их медицинской сортировки с целью ускорения оказания им помощи и обеспечения рациональной эвакуации из очага поражения.

Мероприятие показало, что в чрезвычайных ситуациях меняется организация помощи, возникают новые задачи, от решения которых зависит эффективность экстренной помощи пострадавшим.