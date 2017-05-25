Пенсионерка из Лопатино подозревается в сбыте небезопасного алкоголя

В Лопатинском районе Пензенской области возбуждено уголовное дело в отношении 85-летней пенсионерки.

Пожилая жительница села Лопатино подозревается в сбыте спиртосодержащей жидкости, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В мае текущего года 85-летняя женщина продала знакомому односельчанину под видом алкогольной продукции спиртосодержащую жидкость непромышленного производства. Продукция являлась непищевой и непригодной для внутреннего употребления, а также не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«По делу ведется предварительное расследование», — сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.