Пензенский минсельхоз отчитался о льготном кредитовании в регионе

Начальник регионального управления экономики и господдержки агропромышленного комплекса минсельхоза Пензенской области Андрей Персанов и представители банков области обсудили с министром федерального ведомства Джамбулатом Хатуовым вопросы реализации механизма льготного кредитования.

Первый замминистра уделил особое внимание вопросам кредитования малых форм хозяйствования.

«Реализация механизма льготного кредитования малых форм хозяйствования — большая системная работа федерального и региональных центров, уполномоченных банков и фермерского сообщества. Минсельхозом России учтены все замечания, поступившие от заинтересованных лиц после введения нового механизма господдержки. В настоящее время подготовлен проект внесения изменений в существующий документ», — отметил Джамбулат Хатуов.

Будет расширено понятие «малые формы хозяйствования»: к нему предлагают отнести хозяйственные общества, партнерства, а также производственные кооперативы (кроме сельхозкооперативов) и индивидуальных предпринимателей, годовой доход которых не превышает 120 млн рублей.

В случае внесения изменений заемщики смогут после 1 июля 2017 года перейти на льготную ставку по полученному в уполномоченном банке по коммерческой ставке краткосрочному кредиту.

Представители органов управления АПК субъектов РФ на видеоконференции доложили о реализации механизма льготного кредитования в регионах.

«В Пензенской области предприятиям АПК одобрено со стороны федерального минсельхоза льготных кредитов на сумму 12,2 млрд рублей, в том числе инвестиционных — на сумму 9,5 млрд рублей. Для малых форм хозяйствования Пензенской области одобрено коротких льготных кредитов на сумму 147,4 млн рублей. Сумма субсидий по механизму льготному кредитования, которая направляется банковским структурам, по Пензенской области составляет 608 млн рублей», — сообщили в пресс-центре обоправительства.

Также участники совещания обсудили причины отказа в предоставлении льготных кредитов фермерам. Была отмечена необходимость выделения дополнительных средств на субсидирование льготных займов в 2017 году.

По итогам видеоконференции Джамбулат Хатуов поручил представителям минсельхоза России и региональным органам управления АПК оперативно провести консультации по предлагаемым изменениям и поручил всем лицам, ответственным за реализацию механизма, ускорить процесс рассмотрения заявок от фермеров.