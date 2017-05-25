В Пензенской области пройдет чемпионат по автомобильному спорту

В Нижнем Ломове 27 и 28 мая состоится первый этап чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту (18+).

Заезды первого этапа чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту пройдут на трассе «Золотой колос».

Около 40 экипажей примут участие в состязаниях. Участники съедутся из Пензы, Москвы, Нижнего Ломова, Орла, Саранска, Саратова, Тамбова, Воронежа и Липецка.

Классы первого этапа чемпионата Пензенской области по кроссу: «Супер-1600», «Д2-Н», «Д2-Классика» и «Д3» («Д3-спринт»).

«Одновременно с чемпионатом состоятся традиционные соревнования по автокроссу «Д2−2500» и первенство Пензенской области по автокроссу «Д2-Юниор»», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.