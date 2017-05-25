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В Пензенской области пройдет чемпионат по автомобильному спорту

25 мая в 16:29 94 просмотра
(18+).

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В Нижнем Ломове 27 и 28 мая состоится первый этап чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту (18+).

Заезды первого этапа чемпионата Пензенской области по автомобильному спорту пройдут на трассе «Золотой колос».

Около 40 экипажей примут участие в состязаниях. Участники съедутся из Пензы, Москвы, Нижнего Ломова, Орла, Саранска, Саратова, Тамбова, Воронежа и Липецка.

Классы первого этапа чемпионата Пензенской области по кроссу: «Супер-1600», «Д2-Н», «Д2-Классика» и «Д3» («Д3-спринт»).

«Одновременно с чемпионатом состоятся традиционные соревнования по автокроссу «Д2−2500» и первенство Пензенской области по автокроссу «Д2-Юниор»», — сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области.

Фотография: http://sport.pnzreg.ru/files/sport_pnzreg_ru/2017/may/avtokross_nlomov.jpg

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