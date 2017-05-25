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«ВКонтакте» создал специальный проект для выпускников школ

25 мая в 16:39 58 просмотров
«ВКонтакте» объединит всех выпускников средних школ в рамках проекта «Выпускной 2017».

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Соцсеть «ВКонтакте» объединит всех выпускников средних школ в рамках проекта «Выпускной 2017».

Как сообщает РИА Новости, молодые люди и девушки смогут следить за эксклюзивными активностями для выпускников в специальном сообществе. После вступления в него выпускники получат несколько стикеров, а полный набор станет доступен только за выполнение определенных заданий. Например, часть стикеров можно получить, опубликовав фото с лентой выпускника, если ее распознает нейронная сеть.

Все выпускники 2017 года, указавшие информацию в профиле, смогут вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов — беседа будет создана автоматически. Это поможет абитуриентам не только обсудить подготовку к экзаменам и ближайшим праздничным мероприятиям, но и продолжить общаться в будущем.

«Вот уже 10 лет ВКонтакте является главной площадкой для общения российских старшеклассников и студентов. Окончание школы — важный этап, поэтому мы решили помочь выпускникам облегчить конец учебного года, сохранить воспоминания и всегда оставаться на связи с друзьями из класса», — рассказал пресс-секретарь «ВКонтакте» Евгений Красников.


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