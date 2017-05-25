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Доходы россиян в апреле сократились до уровня 2009 года

25 мая в 17:04 324 просмотра
, реальные доходы населения по-прежнему снижаются и в апреле достигли уровня 2009 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Внешэкономбанк.

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Несмотря на общий экономический рост в России в начале текущего года, реальные доходы населения по-прежнему снижаются и в апреле достигли уровня 2009 года, сообщает Интерфакс со ссылкой на Внешэкономбанк.

Сообщается, что устойчивость экономического роста будет зависеть от того, насколько быстро будет преодолена тенденция снижения доходов домашних хозяйств.

Реальные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года. За январь-апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%.

В 2016 году реальные доходы населения снизились на 5,9%, в 2015 — упали на 3,2%, в 2014 году зафиксировано падение на 0,7%. Однако в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.


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