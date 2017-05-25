Доходы россиян в апреле сократились до уровня 2009 года

Сообщается, что устойчивость экономического роста будет зависеть от того, насколько быстро будет преодолена тенденция снижения доходов домашних хозяйств.
Реальные доходы населения в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года. За январь-апрель снижение доходов в реальном выражении составило 2,2%.
В 2016 году реальные доходы населения снизились на 5,9%, в 2015 — упали на 3,2%, в 2014 году зафиксировано падение на 0,7%. Однако в 2017 году правительство ожидает роста реальных доходов населения на 1,0%.