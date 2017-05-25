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В Пензенской области ожидают дождь и грозу — МЧС

25 мая в 16:58 454 просмотра

ГУ МЧС РФ по Пензенской области опубликовало оперативный прогноз на 26 мая.

В регионе ожидается переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь, а также гроза.

Столбик термометра днем поднимется до +24 градусов, ночью ожидается 12 градусов выше нуля. Скорость ветра разовьется до 6−11 м/сек.


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