В Пензе из-за велопарада изменят схемы движения общественного транспорта

На сайте мэрии Пензы опубликованы изменения в схемах движения маршрутов городского общественного транспорта 28 мая в связи с проведением велопарада.

Как сообщает пресс-служба мэрии, изменения будут актуальны с 9.00 до 13.30 для следующих маршрутов:

— автобусы малого класса маршрута № 5 с улицы Лермонтова будут следовать по улицам Ленинградской — Мира (до остановки «ул.Мира») и далее в обратном направлении;

— автобусы малого класса маршрута № 77 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской — Пушкина — Зои Космодемьянской — Захарова — Мира — Ленинградской и далее по маршруту;

— автобусы большого класса маршрута № 30 с улицы 8 Марта по улицам Бекешской — Пушкина — Зои Космодемьянской — Захарова — Мира — Ленинградской и далее по маршруту в обоих направлениях;

— движение автобусов малого класса маршрутов №№ 1, 7, 9 м, 93 будет ограничено до остановки «ул. Мира»;

— движение автобусов малого класса маршрута № 33 будет ограничено до перекрестка ул. Окружная — ул. Зеленодольская;

— движение автобусов малого класса маршрута № 10 будет ограничено до ул. Островского, 170;

— движение троллейбусов маршрута № 8 будет приостановлено.