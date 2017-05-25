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В пензенских лагерях детям расскажут о правилах пожарной безопасности

25 мая в 17:43 204 просмотра

В период летней оздоровительной кампании сотрудники лесничеств будут проводить экологические уроки в детских лагерях Пензенской области.

По поручению министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александра Москвина работники лесничеств на протяжении всего лета будут проводить выезды в детские оздоровительные лагеря.

«Целью мероприятий является экологическое воспитание детей и молодежи», — сообщает пресс-служба министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Подросткам расскажут о роли детей в сохранении природы, об экологических акциях, а также о правилах соблюдения пожарной безопасности и умении вести себя при обнаружении очага лесного пожара.

Воспитанники лагерей с помощью видеороликов, плакатов и загадок на противопожарную тематику узнают о роли леса и его обитателях.


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