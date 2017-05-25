В Пензе в День велопарадов перекроют ряд дорожных участков

28 мая в Пензе в связи с проведением спортивно-массового мероприятия, посвященного Дню велопарадов в России, на ряде дорожных участков будет приостановлено движение.

В период с 8.00 до 13.30 будет прекращено движение на следующих участках:

— по ул. Окружной от ул. Курской до ул. Карпинского (кроме транспорта общего пользования до 09.30 час.);

— по автомобильной дороге-дублеру ул. Окружной от ул. Красноармейской до ул. Окружной;

— по автомобильной дороге, ведущей в село Малая Валяевка, от ул. Окружной до автомобильной дороги-дублера ул. Окружной;

— по ул. Зеленодольской от автомобильной дороги-дублера ул. Окружной до ул. Окружной;

— по ул. Карпинского от ул. Окружной до автомобильной дороги-дублера ул. Окружной, сообщает пресс-служба мэрии.