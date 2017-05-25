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Площадь Ленина в Пензе выложат плиткой

25 мая в 17:32 354 просмотра

Решен вопрос с заменой асфальтового покрытия на площади Ленина.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Обсудили все варианты замены покрытия на пл. Ленина. Оптимальное и органичное решение — плитка. С ее помощью создадим пространство в едином стиле», — написал он.

Напомним, ранее Иван Белозерцев предлагал рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина.


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