Площадь Ленина в Пензе выложат плиткой

Решен вопрос с заменой асфальтового покрытия на площади Ленина.

Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

«Обсудили все варианты замены покрытия на пл. Ленина. Оптимальное и органичное решение — плитка. С ее помощью создадим пространство в едином стиле», — написал он.

Обсудили все варианты замены покрытия на пл. Ленина. Оптимальное и органичное решение-плитка.С ее помощью создадим пространство в едином стиле — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) 25 мая 2017 г.

Напомним, ранее Иван Белозерцев предлагал рассмотреть возможность использования цветной асфальтобетонной смеси на площади Ленина.