В Пензе пройдет концерт барда Михаила Тихонова (видео)

Старейший бард Пензы Михаил Тихонов готовится к важному событию. Автор и исполнитель в 2017 году отмечает полувековой юбилей своей творческой деятельности. Впервые на сцене он выступил в 1967 году, когда был еще 13-летним мальчишкой. Говорит, тогда и не думал связывать судьбу с гитарой. Да и сейчас скромно считает, что это лишь случайность, сообщает телеканал «Экспресс».

«Стихи ведь все пишут в детстве. Кто-то бросает потом, а кто-то продолжает. Вот у меня немножко затянулся этот процесс, никогда и не собирался становиться поэтом, композитором. Просто так получилось», — поделился Михаил Тихонов.

А получилось так, что в творческом багаже Михаила Тихонова — более 200 песен, несколько десятков выпущенных альбомов. В произведениях он затрагивает темы любви, дружбы, верности, любви к малой родине. Каждая история связана с любимым городом — той Пензой, которую помнит с детства. Вот и юбилейный концерт музыкант назвал в честь песни об одной из старых сурских улиц.

«Я просто люблю старый город и люблю старое название улиц, какие они были когда-то. Дворянская была — это Красная теперь, Никольская — это Карла Маркса. Припев есть в песне: «А на Никольской и Дворянской липы расцвели», — рассказал он.

Ценителей бардовской музыки приглашают 26 мая во дворец культуры имени Дзержинского. Авторский вечер Михаила Тихонова начнется в 19.00. Гости смогут не только послушать песни, но и пообщаться с исполнителем.