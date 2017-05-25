В Пензе в День пограничника изменится схема движения транспорта

Целью изменения схемы является обеспечение безопасности пензенцев.
Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств, начиная с 22 часов 27 мая и до 11 часов 28 мая, на следующих участках автомобильных дорог:
— улица Московская на участке от Октябрьской до Бакунина (по четной и нечетной сторонам);
— улица Октябрьскя на участке от Володарского до Московской.
Временно прекратится движение автотранспорта на участке дороги по улице Московской от Бакунина до Суворова с 22 часов 27 мая до 11 часов 28 мая.
Прекращение движения автотранспортных средств также предусмотрено 28 мая с 09.45 до 11 часов на следующих участках:
— улица М. Горького на участке от Володарского до Кирова:
— улица Бакунина на участке от Володарского до Кирова;
— улица Суворова от Володарского до Чехова;
— улица Московская на участке от Суворова до Октябрьской;
— улица Октябрьская на участке от Володарского до Московской.