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В Пензе в День пограничника изменится схема движения транспорта

25 мая в 17:59 340 просмотров
, посвященных празднованию 99-ой годовщины со дня образования Пограничной службы ФСБ России, в Пензе утверждена временная схема движения.

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Во время проведения публичных мероприятий, посвященных празднованию 99-ой годовщины со дня образования Пограничной службы ФСБ России, в Пензе утверждена временная схема движения.

Целью изменения схемы является обеспечение безопасности пензенцев.

Схема предусматривает временное ограничение стоянки автотранспортных средств, начиная с 22 часов 27 мая и до 11 часов 28 мая, на следующих участках автомобильных дорог:

— улица Московская на участке от Октябрьской до Бакунина (по четной и нечетной сторонам);

— улица Октябрьскя на участке от Володарского до Московской.

Временно прекратится движение автотранспорта на участке дороги по улице Московской от Бакунина до Суворова с 22 часов 27 мая до 11 часов 28 мая.

Прекращение движения автотранспортных средств также предусмотрено 28 мая с 09.45 до 11 часов на следующих участках:

— улица М. Горького на участке от Володарского до Кирова:

— улица Бакунина на участке от Володарского до Кирова;

— улица Суворова от Володарского до Чехова;

— улица Московская на участке от Суворова до Октябрьской;

— улица Октябрьская на участке от Володарского до Московской.


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