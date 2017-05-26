Книгу памяти Пензенской области дополнят новой информацией

Под председательством заместителя председателя облправительства Василия Трохина прошло заседание межведомственной рабочей группы по вопросам внесения изменений и дополнений в Книгу памяти Пензенской области.

Участники совещания обсудили вопросы запуска сайта Книги памяти Пензенской области, организации выверки Книги памяти, а также создания системы поиска родственников участников Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.

По словам администратора сайта Книги памяти, члена профильной рабочей группы при правительстве Сергея Дворянкина, объем предстоящей работы по обработке и уточнению данных на защитников Отечества велик.

«На территории Пензенской области в годы Великой Отечественной войны было призвано около 300 000 человек. На настоящий момент требуется внесение уточнений в Книгу памяти, а для этого необходимо активно привлекать добровольцев», — отметил он.

«Ежегодно поисковые отряды как Пензенской области, так и других регионов поднимают тысячи останков бойцов и командиров, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны и числившихся пропавшими без вести. Установить имя удается только у части из них, еще реже удается обнаружить родственников. Поэтому мы должны приложить все усилия, чтобы Книга памяти Пензенской области своевременно дополнялась новой информацией», — сказал Василий Трохин.

Участники заседания приняли решение об усилении взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления, образовательных организаций, краеведческих музеев и архивных учреждений в целях организации совместной работы по информационному наполнению Книги памяти.