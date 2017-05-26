С начала 2017 года минимальный набор продуктов подорожал на 5%. Такие данные приводит Росстат в последнем выпуске «Информации о социально-экономическом положении России».

Рост цен на продуктовый набор в 3,3 раза обогнал инфляцию, которая за январь-апрель составила 1,5%, пишут «Известия». Причиной тому — подорожание овощей на 21−49%.

«Запасы отечественных овощей закончились — это отчасти связано с отсутствием достаточного количества хранилищ. И мы вынуждены импортировать продукцию. Ее покупают за доллары, плюс увеличиваются транспортные расходы, и растет цена», — пояснил исполнительный директор Национального союза производителей овощей Михаил Глушков.

В среднем по стране минимальный набор продукта в конце апреля стоил 3872,5 рубля.