В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу

28 мая на мотостадионе «Сура» пройдут традиционные открытые городские соревнования по мотокроссу на Кубок управления образования города Пензы (0+), посвященные Дню Победы.

Состязания будут проводиться в шести классах мотоциклов: 50, 65 и 85 куб. см, «Питбайк», «OPEN», «Любители». Возраст участников соревнований — от 5 лет. Победителей определят

как в личном, так и в командном первенстве.

Ежегодно в соревнованиях принимают участие до 100 спортсменов из более 10 регионов России: Самары, Тамбова, Саратова, Волгограда, Москвы, Мордовии и др. Пензу традиционно представят спортсмены региональной Федерации мотоциклетного спорта.

«Пензенские спортсмены постоянно занимают ведущие места в Российском рейтинге мотоспорта. Победителями прошлогодних соревнований по мотокроссу стали команды СК «Сура» и МБОУ ДО ЦДЮТТ г. Пензы», — отметили в пресс-службе мэрии.