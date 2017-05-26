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Бизнесменам отказали в фиксации уровня налоговой нагрузки

26 мая в 08:53 180 просмотров

Минфин отказал бизнесу закрепить максимально допустимый уровень налоговой нагрузки.

Как сообщил «Известиям» источник в ведомстве, реализация идеи может создать серьезные угрозы для бюджета и разрушить систему по определению индивидуального уровня налоговой нагрузки.

В пресс-службе Минфина изданию заявили, что фиксация невозможна в связи с большой удельной долей нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета, величина которых крайне волатильна.

Напомним, идею о фиксации совокупных налоговых платежей бизнесмены высказали в ряду 25 предложений по увеличению темпов экономического роста, которые направили премьер-министру Дмитрию Медведеву.


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