Бизнесменам отказали в фиксации уровня налоговой нагрузки

Как сообщил «Известиям» источник в ведомстве, реализация идеи может создать серьезные угрозы для бюджета и разрушить систему по определению индивидуального уровня налоговой нагрузки.

В пресс-службе Минфина изданию заявили, что фиксация невозможна в связи с большой удельной долей нефтегазовых доходов в структуре доходов федерального бюджета, величина которых крайне волатильна.

Напомним, идею о фиксации совокупных налоговых платежей бизнесмены высказали в ряду 25 предложений по увеличению темпов экономического роста, которые направили премьер-министру Дмитрию Медведеву.