В пензенском магазине продавали водку без лицензии

В одной из торговых точек Пензы в ходе рейда был установлен факт продажи водки без лицензии.

Нарушение было обнаружено в магазине, расположенном в Ленинском районе: там без лицензии продали 0,25 л водки за 135 рублей. Информацию о нарушении направили в отделение полиции.

«По поручению главы региона Ивана Белозерцева в еженедельном режиме областное аграрное ведомство организует работу по пресечению незаконного оборота алкогольной продукции на территории муниципальных образований, а также ведется кампания по профилактике правонарушений в данной сфере», — напомнили в пресс-центре облправительства.