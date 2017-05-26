Жителей Пензенской области призвали бросить курить

Медицинские работники провели мероприятие в рамках программы «Здоровое село».

Главной задачей акции является пропаганда медицинских знаний о методах сохранения здоровья.

В преддверии Всемирного дня без табака медицинские психологи рассказали об опасности курения и методах отказа от него.

С теми, кто находится в зоне риска (как правило, это учащиеся образовательных учреждений), проводится профилактическая беседа.

Медики рассказывают о таких заболеваниях, как рак и эмфизема легких, заболевания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, у курящих людей в восемь раз увеличен риск сердечных приступов и в три раза чаще развивается инфаркт миокарда.

Людей, уже страдающих зависимостью, специалисты информируют о наиболее эффективных способах отказа от курения.