Вам будет интересно
Загрузка...
Наши новости
Две трети американцев считают Россию врагом США
Бизнесменам отказали в фиксации уровня налоговой нагрузки
Минимальный набор продуктов подорожал на 5%
«ВКонтакте» создал специальный проект для выпускников школ
Роскомнадзор поддержал законопроект по контролю за мессенджерами
В московской квартире нашли самодельную взрывчатку — СМИ
Жителям Саратова покажут хиты отечественного кинематографа
Российский чай идет в Китай
Главврачей после 65 лет будут переводить на другую должность
Минэк не снимет запрет на продажу сигарет в интернете

Названы самые бюджетные экскурсионные маршруты на лето

26 мая в 09:36 200 просмотров
Lenta.ru о самых дешевых для жителей страны экскурсионных направлениях на грядущее лето.

" data-title="Названы самые бюджетные экскурсионные маршруты на лето — Пенза-пресс, рунет за день">

Эксперты одного из российских туроператоров рассказали Lenta.ru о самых дешевых для жителей страны экскурсионных направлениях на грядущее лето.

По их словам, дешевле всего россиянам обойдется путешествие в Минск — на одного человека будет потрачено примерно 18,5 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет из Москвы в Минск и обратно, три дня проживания в трехзведочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание.

Дальше следует Ереван. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22,8 тыс. рублей. На третьем месте — Прага. За отдых в чешском городе путешественник заплатит от 22,9 тысячи рублей.

Четвертое место занимает Тбилиси (23,5 тысячи рублей), пятое — Будапешт (23,8 тысячи рублей). На шестой строчке — Рим. Перелет с экскурсиями и проживанием будет стоить 25,7 тыс. рублей.

На седьмой позиции рейтинга — Лондон. За путешествие туда турист отдаст примерно 38,5 тысячи рублей. В эту сумму включено проживание в гостинице категории двух звезд, а не трех, как во всех остальных случаях.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics