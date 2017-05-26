Названы самые бюджетные экскурсионные маршруты на лето

Эксперты одного из российских туроператоров рассказали Lenta.ru о самых дешевых для жителей страны экскурсионных направлениях на грядущее лето.

По их словам, дешевле всего россиянам обойдется путешествие в Минск — на одного человека будет потрачено примерно 18,5 тысяч рублей. В эту сумму входит перелет из Москвы в Минск и обратно, три дня проживания в трехзведочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание.

Дальше следует Ереван. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22,8 тыс. рублей. На третьем месте — Прага. За отдых в чешском городе путешественник заплатит от 22,9 тысячи рублей.

Четвертое место занимает Тбилиси (23,5 тысячи рублей), пятое — Будапешт (23,8 тысячи рублей). На шестой строчке — Рим. Перелет с экскурсиями и проживанием будет стоить 25,7 тыс. рублей.

На седьмой позиции рейтинга — Лондон. За путешествие туда турист отдаст примерно 38,5 тысячи рублей. В эту сумму включено проживание в гостинице категории двух звезд, а не трех, как во всех остальных случаях.